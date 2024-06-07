Путин назвал мозги главным средством производства в нынешней России

В нынешней России главным средством производства являются мозги, а это значит, что сегодня необходимо развивать в стране образование. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что раньше главным средством производства была земля, но сегодня все иначе.

«Теперь главное средство производства — мозги. Нам нужно развивать технологии, строить университеты и готовить соответствующие кадры», — сказал Путин.

Помимо того, президент указал на смещение центра экономического развития России, необходимо развивать Сибирь и Дальний Восток. Так, за последние десятилетия многое сделано для развития этих регионов. Путин подчеркнул: речь идет о западной и восточной Сибири.

«Западная Сибирь традиционно развивается еще с советских времен, имея в виду те минеральные ресурсы, которыми пользуется вся страна до сих пор. Постепенно центр экономического развития сдвигается, все восточнее и севернее», — заявил президент.

По его словам, Россия будет прирастать не только Сибирью, но и Арктикой, ведь там находятся основные минеральные ресурсы. Это очень большие перспективы.

Кроме того, глава государства обратил внимание на смещение центра мирового развития. Раньше он был в Европе, а сегодня находится в Азии.

«Когда-то Петр I прорубал окно в Европу, почему? Да потому что основное развитие там было… Центры мирового развития сегодня смещаются в Азию, это без всяких сомнений и конечно надо быть ближе к этим центрам», — подчеркнул президент.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал производителей вооружения делать и гражданскую продукцию. По словам президента страны, оборонную промышленность развивать нужно именно по этому плану.