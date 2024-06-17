Кондиционер не панацея: как правильно справляться с летней жарой

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 45 0

Врач Карпова: легче пережить летнюю жару поможет несладкий чай

Кондиционер не панацея: как правильно справляться с летней жарой

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Achim Duwentäster

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Этот период особенно тяжел для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Легче пережить летнюю жару и не получить тепловой удар помогут несколько простых правил, которым необходимо следовать. Каких именно, в беседе с aif.ru рассказала врач Валентина Карпова.

Эксперт напомнила, что наибольший солнцепек наблюдается в районе полудня. Поэтому именно в это время наблюдается самое большое количество инсультов и инфарктов. Работать во время жары лучше утром или вечером, а также не забывать делать перерывы и пить много жидкости — лучше всего от жары спасает несладкий чай.

«Также не охлаждайте помещение или салон машины до минимальной температуры. Переход из прохладной комнаты на жару и обратно создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — советует врач.

Также лучше забыть о курении и алкоголе, не пренебрегать солнцезащитными средствами и избегать долгого пребывания под прямыми лучами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в столице проходит фестиваль «Лето в Москве».

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