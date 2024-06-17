Назван самый дорогой город мира для иностранцев

При составлении рейтинга учитывалась стоимость 200 товаров и услуг.

Гонконг остается самым дорогим городом в мире для иностранных рабочих. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг аналитической компании Mercer.

Следом за Гонконгом идет Сингапур, а далее сразу четыре швейцарских города: Цюрих, Женева, Базель и Берн.

На седьмое и восьмое место составители рейтинга поместили Нью-Йорк и Лондон соответственно. Замыкают ТОП-10 самых дорогих для экспатов городов Нассау (Багамские острова) и Лос-Анджелес.

Европейские Париж, Амстердам и Берлин разместились по порядку с 29 по 31 места. Дубай признали самым дорогим городом на Ближнем Востоке для иностранных сотрудников и поставили на 15 место. Сразу за ним разместился Тель-Авив.

Самой дешевой для иностранных рабочих из 226 включенных в рейтинг городов признана столица Нигерии Абуджа.

При составлении рейтинга учитывалась стоимость 200 товаров и услуг. В их числе цены на жилье, транспорт, продукты питания, одежду, предметы домашнего обихода и отдых.

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