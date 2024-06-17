Назван самый дорогой город мира для иностранцев

Гонконг признан самым дорогим городом в мире для иностранцев
Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
При составлении рейтинга учитывалась стоимость 200 товаров и услуг.
Гонконг остается самым дорогим городом в мире для иностранных рабочих. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг аналитической компании Mercer.
Следом за Гонконгом идет Сингапур, а далее сразу четыре швейцарских города: Цюрих, Женева, Базель и Берн.
На седьмое и восьмое место составители рейтинга поместили Нью-Йорк и Лондон соответственно. Замыкают ТОП-10 самых дорогих для экспатов городов Нассау (Багамские острова) и Лос-Анджелес.
Европейские Париж, Амстердам и Берлин разместились по порядку с 29 по 31 места. Дубай признали самым дорогим городом на Ближнем Востоке для иностранных сотрудников и поставили на 15 место. Сразу за ним разместился Тель-Авив.
Самой дешевой для иностранных рабочих из 226 включенных в рейтинг городов признана столица Нигерии Абуджа.
При составлении рейтинга учитывалась стоимость 200 товаров и услуг. В их числе цены на жилье, транспорт, продукты питания, одежду, предметы домашнего обихода и отдых.
Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких регионах России самые большие зарплаты.
94%
-0.02 95.39
0.24
Нашли ошибку?