Все туда! В каких регионах России самые большие зарплаты

Москва, вопреки ожиданиям, не оправдывает представления как о самом перспективном с точки зрения денег городе. Какие регионы обошли столицу — читайте на 5-tv.ru.

Аналитики раскрыли ТОП российских регионов с самыми высокими зарплатами. Вопреки ожиданиям, на первом месте оказалась не Москва, считающаяся одним из самых перспективных городов для карьерного роста и заработка.

По информации РИА Новости, на первом месте обосновались Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. Столица РФ вошла в список наравне с дальневосточными регионами. Жители Чукотки, по подсчетам журналистов, могут похвастаться выплатами, средний размер которых стартует от 100 тысяч рублей.

«Как и прежде, в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тысяч рублей. При этом Чукотка занимает лидирующую позицию в данном рейтинге с 2019 года», — гласят результаты исследований.

Замыкает первую тройку по доле высоких зарплат Магаданская область. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ и Москва. Их «догоняют» Югра и Сахалинская область. Также «на пятки наступают» по уровню роста зарплат такие регионы, как республика Саха и Камчатский край, причем Якутия продемонстрировала самые высокие темпы роста, в то время как Камчатка — самые низкие.

Официально аутсайдерами рейтинга эксперты назвали Калмыкию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Чечню.

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