Ничего не делать и худеть: как работает диета для ленивых

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 60 0

В основе диеты для ленивых лежит правило двух стаканов воды

Ничего не делать и худеть: как работает диета для ленивых

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Согласно этой методике, не съесть лишнего поможет питье воды.

Обычно слово «диета» у желающих похудеть ассоциируется с неким препятстсвием, через которое приходится переступать. С неимоверными усилиями, с отказом от любимых продуктов, с голодом, наконец. Портал Rsute.ru рассказывает о методике похудения, которая все это обходит стороной. Поэтому ее называют «ленивой».

Длится курс всего две недели, за это время, предполагается, что можно будет скинуть лишние пять или даже восемь килограммов. При этом, отмечает издание, не стоит заигрывать с диетой слишком увлеченно — курс можно проводить не чаще одного раза в год.

Главный принцип методики заключается в приеме не пищи, а… воды. Один или два стакана чистой жидкости нужно выпивать всякий раз перед завтраком, обедом или ужином. Во время же приема пищи, а также в течение двух часов после пить нельзя вообще.

Водой также предлагается бороться с частыми перекусами, если вы им подвержены. Жидкость заменит кусок сыра, который вам может захотеться съесть. Заполняя желудок, вода должна притупить чувство голода.

В издании отмечают, что жидкость должна быть чистой, но не кипяченой. Выпить же за день придется около трех литров.

Естественно, перед тем как пользоваться теми или иными способами похудения, нужно проконсультироваться с врачом. «Ленивая» диета точно не подойдет беременным и корящим женщинам. Избегать ее также стоит, если у вас есть проблемы с желудком, почками, сердцем или почками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем для организма полезен рассол.

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