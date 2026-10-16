Семь неожиданных признаков, что с вашим здоровьем все лучше, чем кажется

Равновесие и сила хвата могут служить показателями физической формы

Привычные движения и самочувствие после сна многое говорят о состоянии организма. Какие признаки помогают определить: здоровы вы или нет, рассказали врач Дональд Грант и медсестра Келли Фишер Metro.

Вы можете надеть носки стоя

Способность несколько секунд удерживать равновесие на одной ноге требует одновременной работы мышц, суставов и нервной системы. Поэтому простое действие вроде надевания носков стоя может оказаться своеобразной проверкой координации.

Исследование с участием пожилых людей показало, что неспособность простоять на одной ноге десять секунд была связана с повышенным риском смерти в течение последующих десяти лет.

На способность сохранять баланс влияют возраст, физическая активность, состояние суставов и мышц, поэтому один неудачный тест сам по себе не говорит о наличии заболевания.

Вы можете встать с пола без помощи рук

Еще один простой способ оценить физическую форму — попробовать подняться с пола, не используя руки, колени, мебель или другие опоры.

Для такого движения нужны сила мышц ног и корпуса, гибкость, координация и равновесие. Все эти качества имеют значение для сохранения подвижности с возрастом и могут помогать снижать риск падений.

Если раньше упражнение давалось легко, а затем стало постоянно сопровождаться болью, выраженной скованностью или другими неприятными ощущениями, это уже повод обсудить изменения с врачом.

У вас крепкий хват

Сила рукопожатия может показаться не самым очевидным показателем здоровья. Однако она отражает общую мышечную силу и связана с состоянием организма в пожилом возрасте.

Исследования связывают слабый хват с повышенным риском физической немощи и некоторыми неблагоприятными изменениями когнитивных функций.

Вы чувствуете голод в одно время

Предсказуемое чувство голода может быть связано с привычным режимом питания и стабильностью работы механизмов, регулирующих аппетит.

Если организм привык получать пищу примерно в одно и то же время, ощущение голода может появляться по достаточно понятному расписанию. Однако голод не всегда означает физиологическую потребность в еде.

Стресс, скука и другие эмоциональные состояния способны провоцировать желание перекусить. На аппетит также может влиять большое количество кофеина.

Поэтому важен не сам факт возникновения голода, а общий характер питания и самочувствие.

Вы можете присесть на корточки, не отрывая пятки от пола

Глубокий присед с пятками на полу требует достаточной подвижности голеностопных и тазобедренных суставов, а также определенной гибкости.

Если человек много времени проводит сидя, суставы могут становиться менее подвижными, из-за чего такое положение дается сложнее.

При этом невозможность присесть глубоко не обязательно свидетельствует о заболевании. На движение влияют анатомические особенности, возраст, образ жизни и состояние суставов.

Вы можете подняться по лестнице без одышки

Обычная лестница может оказаться неплохой проверкой выносливости. Если человек способен подняться на несколько пролетов в достаточно хорошем темпе, не испытывая выраженной одышки, боли в груди или необходимости постоянно останавливаться, это может говорить о неплохой физической форме.

В качестве ориентировочного теста исследователи также изучали подъем примерно на четыре лестничных пролета — около 60 ступеней. Способность сделать это быстрым, ровным шагом менее чем за полторы минуты была связана с более благоприятными показателями сердечно-сосудистого здоровья.

А вот сильная одышка, боль или выраженная слабость во время обычной физической нагрузки — уже не тот случай, который стоит игнорировать. При появлении таких симптомов следует обратиться за медицинской помощью.

Вы просыпаетесь отдохнувшим

Хорошее самочувствие после пробуждения может быть более показательным, чем способность проснуться до звонка будильника.

Важно не только количество часов сна, но и его качество. Если человек регулярно спит достаточно долго, но каждое утро чувствует себя разбитым, причиной может быть недостаточное восстановление во время сна.

Продолжительный дефицит качественного сна связывают с различными проблемами со здоровьем, в том числе с нарушениями обмена веществ, сердечно-сосудистыми заболеваниями и изменениями когнитивных функций.

Поэтому хороший признак — не просто определенное количество часов сна, а ощущение, что организм действительно восстановился за ночь.

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