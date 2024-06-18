Извлечь пользу: в России нашли применение вредному борщевику

Где будут использовать опасный сорняк во благо?

В Ленинградской области придумали оригинальный способ борьбы с борщевиком. Там противостоять опасному растению бросили крупный рогатый скот. Быки с удовольствием поедают вредный сорняк и даже прибавляют в весе. А местные жители делятся кадрами практичного ноу-хау.

Между тем, плодовитый и живучий вредитель с каждым годом только увеличивает свою популяцию. Корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказывает о новом витке борьбы с коварным противником.

Она называет себя «городским шаманом», миссия которого очистить район от ненавистного борщевика. На полях битвы поверженные растения сгорают под солнцем.

«Вот здесь рос борщевик. Для меня это опасность. Я знаю, что ребенок может побежать и любой другой», — рассказывает Ная, местная жительница.

А вот Сергей врага в лицо не признал. Пошел косить траву на участке, как итог — нашла коса на борщевик.

«У меня на коже, на руках были волдыри, на шее, все стало покрываться мелкими пузырями», — вспоминает Сергей.

Сильнейший ожог! Борщевик еще низенький, с маленькими бутонами, но уже опасный. Если ожог все же случился, пораженный участок рекомендуют промыть водой, сразу принять антигистаминный препарат, на место ожога наложить светлую и светонепроницаемую повязку. Ну и конечно, первым делом обратиться к врачу. Интересно, что опасен не только сок растения, но также пыльца, аромат и даже роса.

В стране стартовала традиционная кампания по борьбе с борщевиком.

«Покос для него — это мелкая неприятность, он от покоса не мрет», — жалуется местная жительница.

Выкапывать с корнем, обязательны сапоги, перчатки, желательно — респиратор. Стоя по колено в борщевике, Анна рассказывает правила, известные каждому волонтеру. Они даже составили интерактивную карту. Больше всего страдает Московская область, Ленинградская, Ярославская, Новгородская. И как раз волонтеры — ведущая сила в борьбе с сорняком.

«Во-первых, добровольцы, которые не хотят в нем жить. Во-вторых, государство, там, где удалось наладить какой-то контакт. Как правило, это местные и региональные чиновники. На федеральном уровне борьбы пока что нет, закон еще только в Госдуме», — Анна Попова, волонтер.

Действительно, обязать всех владельцев земель уничтожать борщевик на своих владениях собираются давно. Пока же в регионах борьбу ведут по желанию и исходя из возможностей бюджета.

На покос выходит Петербург. Заводит трактор и мотоблок Ижевск — только в этом городе за сезон скосят 420 гектаров на три миллиона рублей.

«Естественно он будет вырастать и покос нужно делать в течении двух раз в месяц. Вспашкой, естественно, результат будет намного лучше», — отмечает Евгений Лисин, представитель компании-подрядчика.

Если нельзя победить — надо извлечь пользу. Так решили в Перми. Еще осенью собрали плоды растения. Выпарили масло.

«Вот у меня в руках эфирное масло борщевика, которое мы выделили из плодов. Сок вызывает ожоги, потому что содержит фурукомурины, в эфирном масле этих фурукомуринов не содержится. Мы обнаружили высокую противогрибковую активность у эфирного масла плодов борщевика», — заявляет Захар Касьянов, доцент кафедры фармакологии и фармации химического факультета ПГНИУ.

Это значит, что борщевик может помочь победить грибковые заболевания у других растений, может защитить поверхности стройматериалов от плесени. Уже осенью ученые планируют нарастить запасы для исследований. С этим проблем точно не будет, ведь как бы ни боролись с борщевиком, ежегодно его становится больше на 10 процентов.