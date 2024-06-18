Больше не тайна: раскрыта причина магнитной аномалии в Антарктиде

Исследователи из Петербурга первыми в мире провели целевое геологическое бурение на Южном континенте.

Магнитная аномалия в Антарктиде может быть связана с событиями, которые произошли на континенте около миллиарда лет назад. Об этом рассказали ученые Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика Грамберга в эфире одного из федеральных каналов.

Российские специалисты выдвинули теорию, согласно которой причиной аномалии является столкновение двух континентальных блоков. Оно произошло во времена формирования суперконтинента Родиния. Магнитная аномалия находится на том шве, где когда-то срослись полуостров Индостан и восточная Антарктида. Через время они разошлись, но минеральный след остался.

Около геологической базы «Аномалия», которая находится недалеко от побережья, магнитные приборы ученых показывают необычные данные. Российские исследователи вместе с китайскими коллегами продолжают изучать образцы, добытые посредством бурения антарктических льдов. Работа ведется в суровых условиях.

«Попробуйте, пройдите, называется, 550 метров льда за два месяца в условиях, когда непрерывное бурение, смена по 12 часов, а нас всего лишь восемь человек», — говорит ведущий инженер Ильнур Абдрахманов.

Изучение и анализ полученных пород займет время, так как последнее проходит вручную. В то же время Россию интересует не только геология, но и сам климат.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые обнаружили на дне океана загадочное существо — его возраст оказался порядка 15 тысячи лет.