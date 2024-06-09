Кто проживает на дне океана: обнаружено уникальное существо возрастом 15 тыс лет

Phys.org: на дне Тихого океана ученые нашли существо возрастом до 15 тысяч лет
Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По словам исследователей, это животное — самый старый житель планеты.
На дне Тихого океана ученые из международной экспедиции при глубоководном изучении обнаружили уникальное существо. О находке они поведали Phys.org.
Экспедиция в глубины Тихого океана длилась 45 дней. За это время специалисты изучили зону между Гавайями и Мексикой, где глубина достигает пяти с половиной тысяч метров. Исследование они проводили при помощи глубоководного погружного аппарата. Благодаря ему удалось заметить стеклянную чашеобразную губку. Ее возраст может достигать 15 тысяч лет, и на данный момент это самый старый житель планеты.
Помимо этого исследователи обнаружили и морской огурец из рода Amperima, который питается при помощи специальных выростов. А также ученые нашли розовую свинку — трепанга из рода Amperima с трубчатыми ножками. Эти существа оказались очень крупными, относительно прочих в данной области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал тайну гибели всего живого на Земле.
Читайте также
68%
0.02 96.69
0.12
Нашли ошибку?