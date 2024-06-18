В Казани и Нижнем Новгороде госпитализировали по 14 человек с признаками ботулизма

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 99 0

Почти 30 случаев подозрения на ботулизм выявили в Казани и Нижнем Новгороде

В Казани и Нижнем Новгороде госпитализировали по 14 человек с признаками ботулизма

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Трое из поступивших в больницы с отравлением подключены к ИВЛ.

Общее количество госпитализированных с подозрением на ботулизм в Казани и Нижнем Новгороде составило 28 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По его данным, в Казани доставили в больницы с отравлением 14 человек, включая одного ребенка. Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату ИВЛ.

В Нижнем Новгороде госпитализировали тоже 14 человек. В их числе — восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое подключены к ИВЛ.

Накануне в Казани были зафиксированы шесть случаев подозрения на ботулизм. Пострадавшие так же, как жители Нижегородской области и Москвы, употребляли в пищу готовую еду из доставки.

Что касается Москвы, то там с признаками ботулизма за медицинской помощью обратились 120 человек. Из них 30 помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Из-за случаев отравления в Москве приостановили оборот продукции «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» и «Гастропорт». В Роспотребнадзоре призвали граждан воздержаться от приобретения и употребления в пищу данной продукции и попросили сообщать о случаях ее реализации в розничной сети или через сервисы доставки.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач-инфекционист Сергей Вознесенский назвал характерные для ботулизма симптомы. Специалист в этот перечень включил и нарушение иннервации мышц, отвечающих за дыхание, что грозит летальным исходом.

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