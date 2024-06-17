В Казани зафиксировали шесть случаев подозрения на ботулизм
Пострадавшие так же, как жители Нижегородской области и Москвы, употребляли в пищу готовую еду из доставки.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Шесть случаев подозрения на ботулизм выявили в Казани. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
Уточняется, что все инфицированные были доставлены в больницу после употребления «Салата лобио» производства компании «Локалкитчен». Сейчас ведомство проверяет ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию.
До этого стало известно о госпитализации с признаками ботулизма четверых жителей Нижегородской области. Все они также употребляли готовую еду из доставки, после чего оказались в реанимации.
В Москве с признаками ботулизма за медицинской помощью обратились 120 человек. Из них 30 помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.
Из-за случаев отравления в Москве приостановили оборот продукции «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» и «Гастропорт». В Роспотребнадзоре призвали граждан воздержаться от приобретения и употребления в пищу данной продукции и попросили сообщать о случаях ее реализации в розничной сети или через сервисы доставки.
Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку. Отравление возникает после употребления в пищу продуктов, в которых содержится возбудитель инфекции.
Ранее 5-tv.ru рассказал о характерных симптомах ботулизма.
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