В Казани зафиксировали шесть случаев подозрения на ботулизм

Шесть случаев подозрения на ботулизм выявили в Казани. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Уточняется, что все инфицированные были доставлены в больницу после употребления «Салата лобио» производства компании «Локалкитчен». Сейчас ведомство проверяет ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию.

До этого стало известно о госпитализации с признаками ботулизма четверых жителей Нижегородской области. Все они также употребляли готовую еду из доставки, после чего оказались в реанимации.

В Москве с признаками ботулизма за медицинской помощью обратились 120 человек. Из них 30 помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Из-за случаев отравления в Москве приостановили оборот продукции «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локалкитчен» и «Гастропорт». В Роспотребнадзоре призвали граждан воздержаться от приобретения и употребления в пищу данной продукции и попросили сообщать о случаях ее реализации в розничной сети или через сервисы доставки.

Ботулизм — инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку. Отравление возникает после употребления в пищу продуктов, в которых содержится возбудитель инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказал о характерных симптомах ботулизма.