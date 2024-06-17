«Пьяная» походка и двоение в глазах: как еще проявляется ботулизм

В Москве с признаками опасной инфекции госпитализировали 55 человек.

Характерные для ботулизма симптомы — двоение в глазах, туман перед глазами, нечеткость в разговоре, «пьяная» походка, бледность кожи и сухость во рту. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Он пояснил, что причиной ботулизма становится нарушение технологии консервации, при котором возникают благоприятные условия для размножения бактерий и выделения токсинов.

«Когда человек открывает такой продукт, там не будет никакого постороннего запаха, специфического вида. Таким образом можно заразиться. В первые часы — тошнота, боли в животе, жидкий стул, температура», — отметил Вознесенский.

Позднее, по его словам, возникают перечисленные выше симптомы. К ним может добавиться нарушение иннервации мышц, отвечающих за дыхание, что грозит летальным исходом.

Ранее в Москве с признаками ботулизма госпитализировали 55 человек. Из них 30 помещены в реанимацию в тяжелом состоянии. При этом угрозы жизни ни для кого нет.

Всего за медицинской помощью, по последним данным, обратился 121 человек, все они жаловались на симптомы отравления.

В мэрии столицы заявили, что пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей, а источник массового отравления уже выявлен и локализован.

О случаях заряжения ботулизмом в Москве стало известно 15 июня. В тот же день Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту отравления москвичей едой, заказанной через службы доставки. В ряде компаний, занимающихся производством и поставкой готовой продукции, прошли обыски.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что часть пострадавших ели консервы с тунцом, другие — «Лобио» в вакуумной упаковке.

Ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку. Отравление возникает после употребления в пищу продуктов, в которых содержится возбудитель инфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что симптомами заражения ботулизмом могут быть рвота, диарея, раздвоение в глазах, сильная жажда, сложность глотания. Кроме того, могут возникать головные боли, слабость и бессонница.