Страшное ДТП в Рязанской области: восемь человек погибли

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Евгения Романова
Евгения Романова 739 0

Восемь человек погибли и 13 пострадал в результате ДТП в Рязанской области

Фото, видео: Telegram / ГИБДД России / guobddrus; 5-tv.ru

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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии.

Четыре автомобиля столкнулись на 273-м километре автодороги М5 «Урал» в Шиловском районе, в результате ДТП восемь человек погибли и еще 13 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области в Telegram-канале.

«В результате ДТП пострадал 21 гражданин, из них восемь погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельства, устранение последствий, а также организацию движения на участке дороге, где случилась авария.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале также сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Проводится предварительная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии. Авария произошла в Сухумской районе, неподалеку от села Ачадара.

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