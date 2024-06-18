Пагубная привычка: когда в России запретят продажу энергетиков детям

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Евгения Романова
Евгения Романова 73 0

Госдума: запрет продажи энергетиков детям может вступить в силу 1 сентября

Пагубная привычка: когда в России запретят продажу энергетиков детям

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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В Думе анонсировали дату введения этой меры.

Запрет продажи энергетиков несовершеннолетним лицам может вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года», — написал он.

Ввести данный запрет просят родители и педагоги образовательных учреждений. Володин уверен, что данная норма защитит здоровье детей и отгородит их от «пагубных привычек».

Спикер Думы напомнил, что врачи уже давно доказали вред энергетиков. Чрезмерное потребление такого напитка может вызывать в том числе такие заболевания, как сахарный диабет и гипертонию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Проект запрещает розничную продажу не только энергетиков несовершеннолетним, но также и безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков (БТН) в потребительной таре объемом более 500 миллилитров.

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