Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете продажи энергетиков детям

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Нижняя палата парламента рассмотрит документ на заседании уже завтра.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Комитет Госдумы по экономической политике одобрил законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним и рекомендовал нижней палате парламента принять документ в первом чтении.

Инициировала документ группа депутатов. Рассмотрение Госдумой законопроекта состоится в ходе заседания 21 мая.

Проект запрещает розничную продажу не только энергетиков несовершеннолетним, но также и безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков (БТН) в потребительной таре объемом более 500 миллилитров. Предлагается, чтобы документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.

Авторы законопроекта указали в пояснительной записке, что в России нет федерального закона, регулирующего деятельность в сфере розничной продажи БТН, включая энергетиков. В адрес Думы поступают многочисленные обращения с просьбой ввести запрет на сбыт таких продуктов.

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