Лучше, чем в солярии: какой продукт поможет добиться идеального загара

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 97 0

Для равномерного загара перед отпуском нужно есть продукты с бета-каротином

Лучше, чем в солярии: какой продукт поможет добиться идеального загара

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Речь идет об овощах, богатых определенными полезными веществами.

Употребление моркови перед отпуском поможет добиться идеального загара. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Дело в том, что в овоще содержится большое количество витамина А, который способствует выработке меланина в организме. Именно он ответственен за цвет кожи. Если за полтора-два месяца до отпуска есть по одной морковке в день, то можно вернуться домой с темным и равномерным загаром.

Также полезен в этом вопросе и витамин Е. Он защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Его можно найти в различных орехах, например, миндале, или получить из семян и растительного масла.

Чтобы защитить кожу от стресса, стоит помнить о витамине С. Им насыщены цитрусовые, киви и брокколи, а также некоторые ягоды.

Не менее важным фактором для здоровой кожи и ее регенерации является достаточное количество цинка в организме. Он есть в мясе и морепродуктах.

Кроме того, перед отпуском эксперты советуют пересмотреть набор домашних продуктов, если в поездке рацион будет значительно отличаться. При резкой смене питания могут проявиться нежелательные побочные эффекты. Лучше вводить непривычную пищу в употребление постепенно.

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