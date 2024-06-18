Лучше, чем в солярии: какой продукт поможет добиться идеального загара

Речь идет об овощах, богатых определенными полезными веществами.

Употребление моркови перед отпуском поможет добиться идеального загара. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Дело в том, что в овоще содержится большое количество витамина А, который способствует выработке меланина в организме. Именно он ответственен за цвет кожи. Если за полтора-два месяца до отпуска есть по одной морковке в день, то можно вернуться домой с темным и равномерным загаром.

Также полезен в этом вопросе и витамин Е. Он защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Его можно найти в различных орехах, например, миндале, или получить из семян и растительного масла.

Чтобы защитить кожу от стресса, стоит помнить о витамине С. Им насыщены цитрусовые, киви и брокколи, а также некоторые ягоды.

Не менее важным фактором для здоровой кожи и ее регенерации является достаточное количество цинка в организме. Он есть в мясе и морепродуктах.

Кроме того, перед отпуском эксперты советуют пересмотреть набор домашних продуктов, если в поездке рацион будет значительно отличаться. При резкой смене питания могут проявиться нежелательные побочные эффекты. Лучше вводить непривычную пищу в употребление постепенно.

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