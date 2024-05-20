Сезонное акне: почему от жары появляются прыщи и что с этим делать

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Врач Абалухова: обострение акне летом связано с воздействием на кожу УФ-лучей

Сезонное акне: почему от жары появляются прыщи и что с этим делать

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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Многие молодые люди подвержены возникновению на коже несовершенств в теплый период года. Но с чем это связано?

Обострение акне и возникновение высыпаний на коже в летний период вызывает длительное нахождение под солнцем. Об этом сообщила врач-дерматолог Елизавета Абалухова в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, все дело в УФ-лучах. Если в малых дозах, то они могут оказать положительный эффект, уменьшить воспаление и оказать антисептическое действие, то вот при длительных солнечных ваннах появляются различные проблемы.

«Происходит повреждение кожи и снижение ее защитных свойств: повышается активность сальных желез, возникает гиперпродукция кожного сала, что в последствии приводит к закупорке выводных протоков желез. Возникает гиперкератоз и загар, как защитная реакция в ответ на повреждение, активизируется свободнорадикальное окисление», — предупредила Абалухова.

Она отметила, что существует сезонный вид угрей — акне Майорка. Они появляются летом и исчезают зимой. На коже образуются высыпание в виде плоских красных фолликулярных папул на открытых участках тела. Им подвержены молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет из-за длительного пребывания под солнцем и использования комедогенных фотозащитных средств.

Чтобы избежать такого заболевания, дерматолог рекомендует наносить на кожу некомедогенные гипоаллергенные солнцезащитные крема, тщательно смывать их перед сном, увлажнять кожу после прогулок под солнцем, а также в период с 11:00–16:00 стараться на улице проводить время в тени.

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