Откуда не ждали: проблемы с зубами могут стать причиной импотенции

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 42 0

Стоматолог Кузьменкова: проблемы с деснами могут стать причиной импотенции

Откуда не ждали: проблемы с зубами могут стать причиной импотенции

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Müller

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Как взаимосвязаны эти проблемы со здоровьем?

Проблемы в полости рта могут сказаться на потенции и даже привести к эректильной дисфункции. Об этом изданию Lenta.ru рассказала стоматолог и кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова.

По словам эксперта, у мужчин, страдающих от пародонтита, шанс заработать проблемы с мочеполовой системой в целых три раза выше обычного. Всему виной вредоносные микроорганизмы, которые попадают в кровь и нарушают внутренний слой сосудов, что приводит к возникновению атеросклероза.

«Атеросклероз провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, вызывает эректильную дисфункцию, поскольку суженые сосуды не могут обеспечить достаточный приток крови к половым органам», — пояснила врач.

Если вдруг вы столкнулись с подобного рода деликатной проблемой, но ни урологи, ни психологи не смогли вам помочь, возможно, вам стоит обратиться к стоматологу, чтобы устранить очаг инфекции во рту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией.

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