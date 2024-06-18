Госдума приняла в I чтении закон о запрете продажи энергетиков детям

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает с 1 сентября продажу энергетиков несовершеннолетним. лицам. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Если законопроект будет одобрен, то продавец в магазине при продаже такого товара с осени может потребовать паспорт, чтобы удостовериться в возрасте покупателя.

«Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний», — указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, подобные меры помогут защитить здоровье детей и оградить их от такой пагубной привычки.

Пагубная привычка: когда в России запретят продажу энергетиков детям

Ранее 5-tv.ru сообщил, что исследования сливочного масла, энергетических напитков, меда, тушек бройлера и ряда других продуктов проведут в России.