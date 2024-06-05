«Очень серьезно»: проверки ряда продуктов анонсировали на ПМЭФ

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал об исследовании широкой категории товаров.

Исследования сливочного масла, энергетических напитков, меда, тушек бройлера и ряда других продуктов проведут в России. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Российской системы качества Максим Протасов для «Известий».

По его словам, среди потребителей все еще бытуют некоторые предрассудки. Например, используется ли хлор в производстве продуктов для сохранения сроков годности.

«Я могу точно сказать, исходя из наличия существующего сейчас протокола, что это точно миф — никакого хлора в России нет», — разъяснил специалист.

По словам Протасова, в ближайшее время Роскачество исследует производства меда, сливочного масла, тушек бройлеров. Отдельное внимание чиновник обратил на проверку энергетических напитков в связи с их распространенностью среди молодежи.

«Важно посмотреть, как это влияет на сердечно-сосудистую систему, на здоровье человека, насколько маркировка соответствует действительности. Исследования энергетиков проводятся очень серьезно», — отметил Максим Протасов.

Он объяснил, что график проверок в Роскачестве формируется по мере поступающих заявлений от потребителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в мороженом.