«Очень серьезно»: проверки ряда продуктов анонсировали на ПМЭФ

Роскачество: в России проведут проверку меда
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey
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Глава Роскачества Максим Протасов рассказал об исследовании широкой категории товаров.
Исследования сливочного масла, энергетических напитков, меда, тушек бройлера и ряда других продуктов проведут в России. Об этом рассказал на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Российской системы качества Максим Протасов для «Известий».
По его словам, среди потребителей все еще бытуют некоторые предрассудки. Например, используется ли хлор в производстве продуктов для сохранения сроков годности.
«Я могу точно сказать, исходя из наличия существующего сейчас протокола, что это точно миф — никакого хлора в России нет», — разъяснил специалист.
По словам Протасова, в ближайшее время Роскачество исследует производства меда, сливочного масла, тушек бройлеров. Отдельное внимание чиновник обратил на проверку энергетических напитков в связи с их распространенностью среди молодежи.
«Важно посмотреть, как это влияет на сердечно-сосудистую систему, на здоровье человека, насколько маркировка соответствует действительности. Исследования энергетиков проводятся очень серьезно», — отметил Максим Протасов.
Он объяснил, что график проверок в Роскачестве формируется по мере поступающих заявлений от потребителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в мороженом.
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