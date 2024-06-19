«Плакали и смеялись»: в Москве состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками»

Продюсер проекта рассказала, как вспомнила молодость во время съемок картины.

В Москве состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками». Картина рассказывает про один из самых известных бойз-бендов 1990-х. На мероприятие присутствовали актрисы, исполнившие главные роли — Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. И конечно, на показе присутствовали участники легендарной группы «Иванушки International» — Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.

Глава киностудии имени Горького Юлиана Слащева, выступавшая продюсером картины, рассказала, что заниматься проектом про «Иванушек» для нее было большой честью. Для многих работа над кино стала воспоминанием о юности, полной ярких красок и эмоций.

«Как продюсер я смотрела это кино неоднократно. Плакала и смеялась все три раза. И я очень надеюсь, что это те эмоции, которые вы переживете вместе с нами», — заявила Слащева.

Режиссер фильма Марк Горобец поделился с 5-tv.ru: его картина о том, что любая мечта обязательно исполнится.

«Этот фильм — очень знаковая история для меня, она принесла мне огромную любовь и счастье. Пусть и вам она принесет любовь», — сказал режиссер.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая российская комедия «Тур с Иванушками» выйдет в прокат 20 июня.