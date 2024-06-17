Застыл как статуя: Белому дому снова пришлось комментировать странное поведение Байдена

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 135 0

Белому дому снова пришлось комментировать странное поведение Байдена

Застыл как статуя: Белому дому снова пришлось комментировать странное поведение Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США замер на сцене, приветствуя своих сторонников.

Американский президент Джо Байден застыл на сцене как статуя во время участия в мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в Калифорнии. Одному из его предшественников на высоком посту Бараку Обаме, также присутствующему на вечере, пришлось даже дернуть политика за рукав, чтобы тот «ожил».

Администрации снова пришлось оправдываться за поведение своего патрона. Он просто приветствовал гостей, уточнил на личной страничке в соцсетях заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс. В ответ он обрушился с критикой на тех, кто посмеялся над Байденом.

«Говоря, что приветствовавший аплодирующую толпу президент ― это что-то нездоровое, они признают, что не могут противостоять лидеру, который обеспечил самый высокий экономический рост в мире и довел уровень насильственных преступлений до 50-летнего минимума», ― напомнил Бейтс.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист Такер Карлсон критически оценил состояние Джо Байдена, назвав его умирающим.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.05
-0.02 95.39
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов
22:28
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
22:05
Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией
21:44
Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ
21:26
Назван самый дорогой город мира для иностранцев
21:06
Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Сейчас читают

Удар Путина превратил «швейцарскую мирную конференцию» в простой фуршет
«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака