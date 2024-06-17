Застыл как статуя: Белому дому снова пришлось комментировать странное поведение Байдена

Президент США замер на сцене, приветствуя своих сторонников.

Американский президент Джо Байден застыл на сцене как статуя во время участия в мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в Калифорнии. Одному из его предшественников на высоком посту Бараку Обаме, также присутствующему на вечере, пришлось даже дернуть политика за рукав, чтобы тот «ожил».

Администрации снова пришлось оправдываться за поведение своего патрона. Он просто приветствовал гостей, уточнил на личной страничке в соцсетях заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс. В ответ он обрушился с критикой на тех, кто посмеялся над Байденом.

«Говоря, что приветствовавший аплодирующую толпу президент ― это что-то нездоровое, они признают, что не могут противостоять лидеру, который обеспечил самый высокий экономический рост в мире и довел уровень насильственных преступлений до 50-летнего минимума», ― напомнил Бейтс.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист Такер Карлсон критически оценил состояние Джо Байдена, назвав его умирающим.