Опять ошибка? Почему из коммюнике по Украине исчезла подпись Руанды

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Швейцария не объяснила пропажу подписи Руанды из-под коммюнике по Украине

Опять ошибка? Почему из коммюнике по Украине исчезла подпись Руанды

Фото: Reuters / URS FLUEELER

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ирак и Иорданию при этом включили в список тех, кто подписал документ, без их согласия.

Подпись Руанды исчезла из списка подписавших совместное коммюнике по Украине по итогам конференции в Швейцарии. При этом ситуацию швейцарская сторона комментировать отказалась, передает РИА Новости.

Саммит по Украине проходил в Швейцарии 15–16 июня. На конференции отсутствовал американский лидер Джо Байден, от участия отказались и лидеры некоторых стран — Китая, Камбоджи, Бразилии и других, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Итоговый документ конференции поддержали США, Канада, Великобритания, а также Франция, Германия и другие страны Евросоюза. При этом не подписал его ряд стран, среди которых участники БРИКС, включая Бразилию, ОАЭ, Индию, Саудовскую Аравию, ЮАР, Бахрейн, Индонезию и еще несколько государств.

При этом из документа позднее были исключены подписи Ирака и Иордании. Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива заявил, что на саммите была допущена ошибка — якобы эти страны «конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены». По просьбе Ирак и Иорданию из списка были удалены.

Сегодня же исчезла в коммюнике по Украине подпись Руанды.

«Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений», — ответила на это секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на результаты саммита по Украине в Швейцарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конференция, ожидаемо, закончилась ничем.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:22
«Рано хоронить»? Что ждет партию Макрона на выборах во Франции
18:06
Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов
17:52
Подвели черту: Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
17:41
Ковальчук: в бюджет вернули более 26 миллиардов рублей при проверках в 2023 году
17:34
Сложный и уникальный политический день: главные заявления Путина в КНДР
17:18
«Привязывали к стулу»: в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года

Сейчас читают

Байдена затягивает в омут: Сонный Джо не вылезает из скандалов
Катя Гусева встала на сторону Баскова, высмеявшего Бузову и Загитову
«Жратвой одержимы»: как звезды теряют здоровье в погоне за идеальным телом
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака