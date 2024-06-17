«Конкретно не заявляли»: как Ирак и Иордания оказались в списке подписавших коммюнике по Украине

Украинский саммит проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня.

Делегации Ирака и Иордании, принявшие участие в саммите по Украине в Бюргенштоке, добавили в список подписавших итоговый документ по ошибке из-за проблемы координации. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что каждая делегация, участвующая в конференции, заранее получает коммюнике. Если же она отказывается подписывать документ, то должна сообщить о своем решении стране, в которой проходит мероприятие.

«Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», — сказал Клива.

Причем, как отметил швейцарский дипломат, ни у одной другой делегации такой проблемы не возникло.

Украинский саммит проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На конференции отсутствовал американский лидер Джо Байден, от участия отказались и лидеры некоторых стран — Китая, Камбоджи, Бразилии и других, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Итоговый документ конференции поддержали США, Канада, Великобритания, а также Франция, Германия и другие страны Евросоюза. При этом не подписал его ряд стран, среди которых участники БРИКС, включая Бразилию, ОАЭ, Индию, Саудовскую Аравию, ЮАР, Бахрейн, Индонезию и еще несколько государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что саммит по Украине провалился из-за отказа 15 стран подписать коммюнике. Как подчеркнул сенатор Алексей Пушков, это указывает на их позицию по отношению к навязываемым Западом условиям конфликта.