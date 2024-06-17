«Конкретно не заявляли»: как Ирак и Иордания оказались в списке подписавших коммюнике по Украине

|
Евгения Романова
Евгения Романова 190 0

МИД Швейцарии: Ирак и Иордания не подписали коммюнике по Украине

«Конкретно не заявляли»: как Ирак и Иордания оказались в списке подписавших коммюнике по Украине

Фото: Reuters / URS FLUEELER

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Украинский саммит проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня.

Делегации Ирака и Иордании, принявшие участие в саммите по Украине в Бюргенштоке, добавили в список подписавших итоговый документ по ошибке из-за проблемы координации. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что каждая делегация, участвующая в конференции, заранее получает коммюнике. Если же она отказывается подписывать документ, то должна сообщить о своем решении стране, в которой проходит мероприятие.

«Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», — сказал Клива.

Причем, как отметил швейцарский дипломат, ни у одной другой делегации такой проблемы не возникло.

Украинский саммит проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На конференции отсутствовал американский лидер Джо Байден, от участия отказались и лидеры некоторых стран — Китая, Камбоджи, Бразилии и других, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Итоговый документ конференции поддержали США, Канада, Великобритания, а также Франция, Германия и другие страны Евросоюза. При этом не подписал его ряд стран, среди которых участники БРИКС, включая Бразилию, ОАЭ, Индию, Саудовскую Аравию, ЮАР, Бахрейн, Индонезию и еще несколько государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что саммит по Украине провалился из-за отказа 15 стран подписать коммюнике. Как подчеркнул сенатор Алексей Пушков, это указывает на их позицию по отношению к навязываемым Западом условиям конфликта.

Тема:
Спецоперация
17 июн
Взяли важный рубеж: как российские штурмовики освободили Старомайорское
17 июн
«Жесткие бои»: Сырский признал активное наступление ВС РФ на Украине
17 июн
Заподозренный в поддержке ВСУ бард Никитин провел детский фестиваль в Москве
17 июн
ФАС выявила картели при поставках медизделий для реабилитации бойцов ВС РФ
17 июн
«Стремится к нулю»: Песков о результативности саммита по Украине в Швейцарии
17 июн
Нанесено поражение и отражены атаки: ВС РФ ликвидировали до 870 боевиков ВСУ в ДНР
17 июн
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
17 июн
«Сложно и жестко»: Украину предупредили о последствиях отказа от предложения Путина
17 июн
«Цель зафиксирована»: как российские зенитчики уничтожают украинские дроны «Валькирия»
17 июн
Белоусову доложили о дежурстве и контроле боевой работы в зоне СВО
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.05
-0.02 95.39
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов
22:28
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
22:05
Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией
21:44
Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ
21:26
Назван самый дорогой город мира для иностранцев
21:06
Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Сейчас читают

Удар Путина превратил «швейцарскую мирную конференцию» в простой фуршет
«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака