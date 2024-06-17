«Конкретно не заявляли»: как Ирак и Иордания оказались в списке подписавших коммюнике по Украине
МИД Швейцарии: Ирак и Иордания не подписали коммюнике по Украине
Фото: Reuters / URS FLUEELER
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украинский саммит проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня.
Делегации Ирака и Иордании, принявшие участие в саммите по Украине в Бюргенштоке, добавили в список подписавших итоговый документ по ошибке из-за проблемы координации. Об этом заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива в беседе с РИА Новости.
Он объяснил, что каждая делегация, участвующая в конференции, заранее получает коммюнике. Если же она отказывается подписывать документ, то должна сообщить о своем решении стране, в которой проходит мероприятие.
«Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации», — сказал Клива.
Причем, как отметил швейцарский дипломат, ни у одной другой делегации такой проблемы не возникло.
Украинский саммит проходил в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На конференции отсутствовал американский лидер Джо Байден, от участия отказались и лидеры некоторых стран — Китая, Камбоджи, Бразилии и других, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Итоговый документ конференции поддержали США, Канада, Великобритания, а также Франция, Германия и другие страны Евросоюза. При этом не подписал его ряд стран, среди которых участники БРИКС, включая Бразилию, ОАЭ, Индию, Саудовскую Аравию, ЮАР, Бахрейн, Индонезию и еще несколько государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что саммит по Украине провалился из-за отказа 15 стран подписать коммюнике. Как подчеркнул сенатор Алексей Пушков, это указывает на их позицию по отношению к навязываемым Западом условиям конфликта.
- 17 июн
- Взяли важный рубеж: как российские штурмовики освободили Старомайорское
- 17 июн
- «Жесткие бои»: Сырский признал активное наступление ВС РФ на Украине
- 17 июн
- Заподозренный в поддержке ВСУ бард Никитин провел детский фестиваль в Москве
- 17 июн
- ФАС выявила картели при поставках медизделий для реабилитации бойцов ВС РФ
- 17 июн
- «Стремится к нулю»: Песков о результативности саммита по Украине в Швейцарии
- 17 июн
- Нанесено поражение и отражены атаки: ВС РФ ликвидировали до 870 боевиков ВСУ в ДНР
- 17 июн
- На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
- 17 июн
- «Сложно и жестко»: Украину предупредили о последствиях отказа от предложения Путина
- 17 июн
- «Цель зафиксирована»: как российские зенитчики уничтожают украинские дроны «Валькирия»
- 17 июн
- Белоусову доложили о дежурстве и контроле боевой работы в зоне СВО
Читайте также
94%
-0.02 95.39
0.24
Нашли ошибку?