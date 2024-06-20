«Девочки с каре»: возлюбленная и дочь Тимати сделали одинаковые прически

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 121 0

Возлюбленная Тимати Валя Иванова подстриглась одинаково с его дочерью

«Девочки с каре»: возлюбленная и дочь Тимати сделали одинаковые прически

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Дочка от Алены Шишковой отлично ладит с новой пассией папы Валентиной Ивановой.

Возлюбленная Тимати Валя Иванова сделала себе стрижку как у его дочери Алисы. Соответствующее фото появилось в блоге матери рэпера Симоны в соцсетях.

Рэпер давно встречается с моделью. Она быстро нашла общий язык с его дочерью. На данный момент девочка живет с ними.

«Девочки с карэ», — подписала снимок мать Тимати Симона Юнусова, оставив рядом с надписью милые смайлики.

Instagram* / simona280

На днях Тимати выложил видео, как состригает свои длинные волосы. Судя по видео, певец давно не ходил к парикмахеру и решил это исправить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анастасия Решетова спровоцировала слухи о помолвке.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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