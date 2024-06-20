Японский залог долголетия: частое употребление мелкой рыбы убережет от рака

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 77 0

Nature Foods: мелкая дикая рыба снижает риск смерти от рака у женщин

Японский залог долголетия: частое употребление мелкой рыбы убережет от рака

Фото: www.globallookpress.com / Timofei Izotov

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Дары моря содержат в себе огромное количество необходимых организму витаминов.

Ученые из медицинской школы Университета в Нагое выяснили, что употребление мелкой рыбы снижает риск развития рака у женщин. Исследования опубликовал зарубежный научный журнал Nature Food.

Научные работники провели огромное исследование. В нем приняло участие более 80 тысяч женщин разного возраста. Сначала они собрали информацию об образе жизни участниц и их питании, а затем наблюдали за ними в течение девяти лет.

У добровольцев, которые ели мелкую дикую рыбу от одного до трех раз в месяц, риск летального исхода от рака был снижен в 0,68 раз. У тех, кто питался ей больше двух раз в неделю — в 0,72 раз, а женщины, которые питались рыбой больше трех раз в неделю, смогли опустить цифру в 0,69 раз. 

Ученые отметили, что речь идет именно об употреблении тихоокеанского и перуанского анчоуса, кильки, путассу, сельди и скумбрии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что арбуз может стать причиной лишних килограммов.

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