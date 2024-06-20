Закопали в лесу: тело пропавшего бизнесмена нашли под Калугой
Тело пропавшего бизнесмена из Москвы нашли в лесу под Калугой
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Предприниматель из Москвы исчез в конце мая. Что с ним случилось?
Тело пропавшего несколько месяцев назад предпринимателя обнаружили в лесу под Калугой. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Известно, что бизнесмен из Москвы в конце мая поехал на встречу в Калужскую область. Его бывшая супруга обратилась в полицию, когда мужчина перестал выходить на связь.
«В результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории Жиздринского района Калужской области обнаружено захороненное тело пропавшего с огнестрельным ранением», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Два подозреваемых уже задержаны. Их заключили под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Греции нашли тело пропавшего журналиста BBC.
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