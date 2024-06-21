В Китае создали робота, способного руководить войсками

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Машина имеет не только ряд преимуществ, но и один существенный недостаток.

В Китае создали робота, способного руководить войсками

Фото: www.globallookpress.com / Cheong Kam Ka

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Китайские ученые создали уникального робота, который способен управлять военными. Он работает на основе искусственного интеллекта, сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Благодаря ИИ робот может анализировать происходящую ситуацию на определенном участке фронта, принимать решения и отдавать команды подчиненным. Кроме того, машина умеет предсказывать действия противника, а также анализировать опыт военачальников прошлых лет.

«Личность виртуального командира можно настроить, если это будет сочтено необходимым», — отметили создатели робота.

Машину уже испытали во время виртуальных симуляций. Единственная проблема, которую выявили создатели разработки в ходе эксперимента, — нехватка памяти. Поэтому роботу периодически приходится освобождать ее от ненужной информации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на ПМЭФ-2024 представили робота-гуманоида.

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