В Китае создали робота, способного руководить войсками

Китайские ученые создали уникального робота, который способен управлять военными. Он работает на основе искусственного интеллекта, сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Благодаря ИИ робот может анализировать происходящую ситуацию на определенном участке фронта, принимать решения и отдавать команды подчиненным. Кроме того, машина умеет предсказывать действия противника, а также анализировать опыт военачальников прошлых лет.

«Личность виртуального командира можно настроить, если это будет сочтено необходимым», — отметили создатели робота.

Машину уже испытали во время виртуальных симуляций. Единственная проблема, которую выявили создатели разработки в ходе эксперимента, — нехватка памяти. Поэтому роботу периодически приходится освобождать ее от ненужной информации.

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