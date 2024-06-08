Машет «рукой», обходит препятствия: робота-гуманоида представили на ПМЭФ-2024
На полях ПМЭФ-2024 представили робота-гуманоида от китайских разработчиков
Фото, видео: 5-tv.ru
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На что способна уникальная машина?
Разработанного в Китае робота-гуманоида Н1 представили гостям на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом рассказал корреспондент «Известий».
Сопровождающий робота специалист дает голосовые команды роботу. Например, «поверни голову налево», а робот исполняет. Также он имитирует человеческую походку и машет «рукой» гостям форума.
Уточняется, что модель создали для исследования и профессиональной разработки программного обеспечения. Робот передвигается со скоростью пять метров в секунду. Также он способен наклоняться и переносить грузы весом до 30 килограммов. Без подзарядки он может работать полтора часа.
Кроме того, робот обучен обходить препятствия на своем пути и «сканировать» пространство на 360 градусов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Россети» и Сбер договорились о совместной работе в области AI-решений.
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