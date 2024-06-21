Спорт как искусство: более ста гимнасток борются за медали на Играх БРИКС

В турнире принимает участие команда Международной ассоциации клубов «Небесная грация».

На Играх БРИКС стартовали состязания по художественной гимнастике. В этом виде спорта россиянкам нет равных. Наши спортсменки доказали это в первый же соревновательный день. Они успешно прошли квалификацию среди взрослых и юниорок.

Всего в турнире участвуют гимнастки из десяти стран. А также команда от Международной ассоциации клубов «Небесная грация». В нее, помимо россиянок, входят представительницы Киргизии и Белоруссии. За яркими выступлениями наблюдал обозреватель «Известий» Александр Мостославский.

Центр гимнастики в Казани –одна из крупнейших гимнастических арен в Европе. Она была построена в 2013 году к Летней Универсиаде специально для проведения соревнований по художественной и спортивной гимнастике. Сегодня здесь борются за места на пьедестале более 100 спортсменок.

В соревнованиях по художественной гимнастике на Играх стран БРИКС принимают участие спортсменки из десяти государств. А также на гимнастическом ковре в Казани выступила команда от Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация».

В ее состав вошли восемь спортсменок с индивидуальными программами и два состава гимнасток, выступающих в групповых упражнениях. Кстати, эта команда — международная! Помимо россиянок тут и представительницы Киргизии и Белоруссии.

«Это впервые мы такой формат наблюдаем! И я очень счастлива, что наша Дарья Грохотова получила право выступать за эту, я считаю, команду будущего, команду мечты!» — говорит главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Белоруссии Ирина Лепарская.

Это — уникальный случай, когда гимнастки из разных стран выступают в одной команде. Инициатива создать такую «сборную мира» принадлежит олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой.

«Мы очень рады, что появилась такая площадка, где развивается наш прекрасный вид спорта! Через Международную ассоциацию прошли две страны — это Ассель Арапова из Киргизии и Дарья Грохотова из Белоруссии. Девочки выступили все сегодня достойно. И мы очень рады, что нас пригласили на такие прекрасные соревнования, на такой прекрасный спортивный праздник», — говорит олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.

Мария Борисова, Владислава Николаенко и Виктория Беспалова — одни из самых перспективных спортсменок России. А Дарья Грохотова — член сборной Белоруссии по художественной гимнастике.

Команда из Санкт-Петербурга, выступающая в групповых упражнениях, тоже отстаивает честь Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная Грация».

«За весь Санкт-Петербург, за Алину Маратовну, за всю академию „Небесная грация“. Мы не должны подвести, и мы очень ответственно будем к этому относиться», — говорит гимнастка Центра художественной гимнастики «Жемчужина» Владислава Наренкова.

От Ассоциации клубов выступают и юниорки. Асель Арапова — гимнастка из Киргизии. А Кристина Войтенко — из Новосибирска, Каролина Тарасова из ДНР, Ксения Савинова из Гатчины — воспитанницы Международной академии художественной гимнастики «Небесная Грация». Для них Игры стран БРИКС стали самыми крупным и ответственным соревнованием в жизни.

Отбор в команду Ассоциации клубов проходил этой весной на турнире «Гран-при „Небесная грация“» в Минске.

За три соревновательных дня на ковре разыграют 20 комплектов медалей в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

«Конечно, выступления на международных соревнованиях помогают нам двигаться вверх! Для нас это — вызов, потому что мы, как всегда, хотим показать, что белорусская художественная гимнастика — на высшем уровне, и что мы можем соревноваться по любым правилам», — говорит гимнастка, мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира и Европы из Белоруссии Анастасия Салос.

Ну и конечно сильнейшая гимнастки мира — россиянка Лала Крамаренко с блеском выступает в соревнованиях по художественной гимнастике на Играх стран БРИКС. Каждое упражнение в ее исполнении — готовый драматический спектакль.

«Эти соревнования — очень крупные, грандиозные. И для меня эти соревнования очень много значат, поскольку мы сейчас не выступаем на международной арене. И это — одни из самых таких важных соревнований, стартов, наверное, в моей карьере. И атмосфера как на Олимпийских играх», — говорит член сборной команды России, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы Лала Крамаренко.

Кто станет победителями и призерами нынешних соревнований, станет ясно совсем скоро. Уже в субботу все медали найдут своих обладателей.