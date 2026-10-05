Три сотни спортсменов поборолись за Кубок атамана Всероссийского казачьего общества

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На соревнования приехали представители всех 13 казачьих войск, зарегистрированных в России.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Уникальный турнир по смешанным единоборствам прошел в Москве. За Кубок атамана Всероссийского казачьего общества поборолись три сотни спортсменов. От юниоров и любителей до именитых профессионалов.

В октагоне — жаркие поединки по правилам панкратиона. Это один из древнейших видов единоборств. Спортсменам разрешено наносить удары руками, ногами, применять борцовские приемы.

«Ребята могут из армейского рукопашного боя, из бокса, из борьбы, именно по правилам панкратиона, которые максимально приближены к уличным. Так как казаки — это защитники земли русской, веры православной, и в первую очередь должны обладать всеми преимуществами бойца: и бороться, и бить руками и ногами», — сказал профессиональный российский спортсмен (боксер, боец поп-ММА) и боец казачьей добровольческой бригады «Терек» Павел Шульский.

С приветственным словом к участникам обратился атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Он пожелал атлетам спортивного и личностного роста, а также поблагодарил их за сохранение духовных традиций.

На соревнования приехали представители всех 13 казачьих войск, зарегистрированных в России. А между поединками участники смогли увидеть мастер-класс, как применяют навыки, полученные в октагоне, в реальной жизни. Например, во время службы в подразделениях специального назначения.

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