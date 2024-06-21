Появились кадры с места крушения вертолета Robinson в Амурской области
На борту находились четыре человека, все они погибли.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области. Этим утром частный Robinson пропал с радаров. На борту были пилот и три пассажира. Все они погибли, как подтвердили спасатели.
Место падения удалось заметить с воздуха. Уже известно, что машина принадлежала компании по переработке леса. Это был коммерческий рейс. Все документы и вертолет были в порядке, владельцы соблюдали сроки обслуживания, пилот имел необходимую квалификацию. В причинах трагедии сейчас разбираются следователи.
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