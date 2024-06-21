«Едет в сторону войны»: Орбан об организации миссии НАТО на Украине

Премьер Венгрии подчеркнул, что его страна в этом участвовать не будет.

Страны НАТО намерены организовать военную миссию на Украине. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, «европейский поезд едет в сторону войны». Об этом политик заявил в эфире радио Kossuth.

«У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными», — сказал венгерский премьер.

Орбан уточнил, что разговаривал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и донес до него отказ Венгрии от участия в военной миссии на Украине. Однако «убедить машиниста не ехать дальше не удалось». Орбан считает, что теперь этот поезд войны сможет остановить бывший президент США Дональд Трамп, если доберется до поста главы государства по итогам выборов.

Премьер Венгрии также сравнил политиков Европы с наркозависимыми, желающими только победить Россию, не видя реальности. По словам Орбана, попытки Запада одержать победу на Украине безнадежны.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страны НАТО намерены координировать свои поставки оружия Украине через военные базы в Польше, Румынии и Словакии.

Он напомнил: поставляющее оружие государство становится законной целью для противника, что несет риски для собственного населения. Поэтому, по словам Орбана, Венгрия принимать участие в этом не намерена.