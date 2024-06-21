«Явно аварийное»: как добиться компенсации за упавшее на авто дерево

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 171 0

Эксперт Елизаров: компенсация полагается за упавшее на авто аварийное дерево

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ураган «Эдгар» повалил накануне в Москве около 700 деревьев, оказались повреждены более 300 автомобилей.

Компенсация за упавшее на автомобиль дерево полагается только в том случае, если дерево было аварийным и коммунальщики вовремя не спилили его. Об этом 5-tv.ru рассказал дендролог Егор Елизаров.

Он отметил, что в большинстве случаев сотрудники коммунальных служб не несут ответственности за падение в результате стихийных бедствий деревьев.

«Если только это не было аварийное дерево, которое находилось в зоне ответственности той или иной коммунальной организации, но по каким-то причинам им никто не занимался», — подчеркнул Елизаров.

Он рекомендовал владельцам пострадавших машин вызывать на место специалистов, которые оценят, действительно ли дерево было аварийным, и выдадут соответствующее заключение. С ним можно будет обращаться в суд и требовать возмещения ущерба.

Ураган «Эдгар», обрушившийся на Москву в минувший четверг, унес жизни двух человек. Серьезно пострадали и были госпитализированы 18 жителей столицы, среди которых четверо детей.

Вместе с тем за сутки в столице из-за непогоды упало более 700 деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что делать пострадавшим от ливня в Москве автомобилистам.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
85.42
2.79 91.45
2.36
Дома сидеть — ничего не высидеть: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30...

Последние новости

18:29
Смерть, двойник, измена: все теории заговора о Кейт Миддлтон
18:23
Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро
18:11
«Явно аварийное»: как добиться компенсации за упавшее на авто дерево
18:01
Получится у каждого! Солисты «Иванушек» раскрыли секрет достижения любых целей
17:49
«Гарантия сохранения баланса сил»: Путин о развитии ядерной триады России
17:35
Монеточке* грозит уголовная статья за неисполнение обязанностей иноагента

Сейчас читают

Звезду сериала «Склифосовский» задержали в Москве
«Бритни Спирс так и сделала»: какой фишкой «Иванушкек» воспользовалась певица
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака