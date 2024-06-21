«Явно аварийное»: как добиться компенсации за упавшее на авто дерево

Ураган «Эдгар» повалил накануне в Москве около 700 деревьев, оказались повреждены более 300 автомобилей.

Компенсация за упавшее на автомобиль дерево полагается только в том случае, если дерево было аварийным и коммунальщики вовремя не спилили его. Об этом 5-tv.ru рассказал дендролог Егор Елизаров.

Он отметил, что в большинстве случаев сотрудники коммунальных служб не несут ответственности за падение в результате стихийных бедствий деревьев.

«Если только это не было аварийное дерево, которое находилось в зоне ответственности той или иной коммунальной организации, но по каким-то причинам им никто не занимался», — подчеркнул Елизаров.

Он рекомендовал владельцам пострадавших машин вызывать на место специалистов, которые оценят, действительно ли дерево было аварийным, и выдадут соответствующее заключение. С ним можно будет обращаться в суд и требовать возмещения ущерба.

Ураган «Эдгар», обрушившийся на Москву в минувший четверг, унес жизни двух человек. Серьезно пострадали и были госпитализированы 18 жителей столицы, среди которых четверо детей.

Вместе с тем за сутки в столице из-за непогоды упало более 700 деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что делать пострадавшим от ливня в Москве автомобилистам.