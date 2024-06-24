Изо рта в рот: стоматолог рассказал, можно ли заразиться кариесом

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 17 102 0

Стоматолог Давидян: к кариесу приводит плохая гигиена полости рта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd; 5-tv.ru

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Может ли зубная патология передаться от другого человека?

Кариес — не заразное заболевание. Ряд микробов, которые провоцируют его развитие, живут в полости рта у всех людей. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал врач-стоматолог Арам Давидян.

«Живут они у всех людей, вне зависимости от того, какая у вас форма кариеса — активная или неактивная», — объяснил врач.

Стоматолог Арам Давидян также уточнил, что намного большее влияние на развитие кариеса оказывает состояние полости рта и гигиена. По словам врача, практика подтверждает снижение риска развития данного заболевания, если регулярно проверяться у специалистов.

«Мы можем гарантировать, что в течение десяти лет у них не будет нового кариеса вообще», — уверен стоматолог Арам Давидян.

Современные методы лечения успешно помогают при профилактике кариеса зубов, отметил стоматолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда стоит задуматься о замене пломбы.

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