Татьяна Бакальчук показала, сколько сама потратила на Wildberries: «Скидка, как у всех»

Самая богатая женщина России и основательница маркетплейса удивила своей скромностью в шопинге.

Основательница и глава Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала телеведущему Павлу Воле, сколько денег она сама отдает за покупки на своем же маркетплейсе. Комик поинтересовался тратами бизнесвумен так как недавно был удивлен ее скромностью.

Воле довелось пообедать в компании Бакальчук, и во время этого застолья вместо ожидаемого «двухметрового омара» самая богатая женщина России по версии журнала Forbes заказала картофельное пюре и котлеты.

«Я даже подумал, что она их сама принесла», — шутил ведущий.

Как выяснилось, финансовый успех Бакальчук не настолько грандиозен, как может показаться. По крайней мере, по ее словам. Татьяна посоветовала Воле не доверять журналам. Хотя бы потому что огромное состояние, указанное в очередной статье — не чистый доход, а показатели работы компании. И все шокирующие публику триллионы составляют оборот компании, а не только прибыль. И все же Бакальчук может позволить себе многое, но, вероятно, просто не нуждается в роскоши.

Что же касается заказов на Wildberries, Бакальчук действительно отоваривается сама у себя. Но и траты ее назвать особенно впечатляющими, с учетом статуса, язык не повернется. За 20 лет работы маркетплейса сумма выкупа Татяны составила немногим более восьми миллионов рублей — это около 400 тысяч в год. Нужные вещи она при этом покупает практически каждый день.

«Я же стала больше в публичном поле появляться. Соответственно, не могу ходить везде в одном и том же. Просто странно, если ты сегодня в одном регионе, завтра в другом — и везде на тебе одна и та же голубая блузка, которую я очень люблю. Ко мне доставка быстрее не идет. Даже скидка такая же, как у всех — заработанная честным трудом», — рассказала бизнесвумен.

Татьяна Бакальчук начинала бизнес вместе с мужем Владиславом в 2004 году. По примеру известных интернет-магазинов они открыли свой, в первое время сами заказывали, принимали и доставляли заказы, а склад обустраивали в квартире. В 2020-м у пары уже было более семи тысяч пунктов выдачи по всей стране. Несмотря на успех, женщина считает, что ее компании предстоит огромная работа — теперь по преодолению конкуренции на рынке.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как гиганты торговли заставляют людей покупать больше.