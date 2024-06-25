«Мы ее заставляли»: почему дочь Маликова Стефания не стала певицей

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 99 0

Дмитрий Маликов признался, что хотел заставить дочь Стефанию стать певицей

«Мы ее заставляли»: почему дочь Маликова Стефания не стала певицей

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сейчас девушка реализовывает себя в качестве дизайнера. Но почему со сценой так и не получилось?

Дочь российского певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания не проявляла желания выступать на сцене и петь. Об этом он рассказал во время шоу на развлекательном телеканале.

Кроме того, Дмитрий Маликов признался, что хотел насильно заставить выступать дочь на сцене.

«Она петь не хотела, мы ее заставляли. Или, может быть, ремня не хватало. Когда человека заставляешь, ничего не получается. Надо петь тогда, когда ты не можешь не петь», — признался знаменитый композитор.

По его словам, Стефании и так приходится непросто из-за регулярных нападок со стороны недоброжелателей. Дмитрий Маликов рассказал, что аналогичными проблемами в свое время столкнулась его сестра.

«Она, когда стала продолжать дело отца и тоже какую-то сольную деятельность начала, ей надо было „бороться“ с популярностью папы», — поделился Маликов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маликов проявляет гиперопеку в отношениях с дочерью.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.28
-0.09 93.73
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:14
Секретное оружие: ученые выявили еще одно полезное свойство чеснока
1:56
«Приступ со всеми вытекающими»: маленький сын Саши Черно попал в реанимацию
1:34
«Планетный убийца»: астероид размером с Эверест приблизится к Земле
1:16
Десятки нарушений и неработающая сигнализация: что известно о пожаре во Фрязино
0:58
Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным
0:36
«Надо рожать!» — Виктория Боня волнуется за Ольгу Бузову

Сейчас читают

«Врет!»: Алсу обвинила Анастасию Решетову в связи с ее бывшим мужем
Вечеринка мыльных пузырей в Казани обернулась трагедией
Угроза жизни: названы четыре главных симптома обезвоживания
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака