«Мы ее заставляли»: почему дочь Маликова Стефания не стала певицей

Сейчас девушка реализовывает себя в качестве дизайнера. Но почему со сценой так и не получилось?

Дочь российского певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания не проявляла желания выступать на сцене и петь. Об этом он рассказал во время шоу на развлекательном телеканале.

Кроме того, Дмитрий Маликов признался, что хотел насильно заставить выступать дочь на сцене.

«Она петь не хотела, мы ее заставляли. Или, может быть, ремня не хватало. Когда человека заставляешь, ничего не получается. Надо петь тогда, когда ты не можешь не петь», — признался знаменитый композитор.

По его словам, Стефании и так приходится непросто из-за регулярных нападок со стороны недоброжелателей. Дмитрий Маликов рассказал, что аналогичными проблемами в свое время столкнулась его сестра.

«Она, когда стала продолжать дело отца и тоже какую-то сольную деятельность начала, ей надо было „бороться“ с популярностью папы», — поделился Маликов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маликов проявляет гиперопеку в отношениях с дочерью.