«Все мои внуки разные»: Татьяна Васильева станет бабушкой в шестой раз

Актриса уже обеспечила любимых наследников жильем.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева сообщила о пополнении в семье — шестом внуке. Знаменитая бабушка чувствует себя очень счастливой. Об этом 77-летняя актриса заявила в интервью Вячеславу Манучарову.

«Пять, вот ждем шестого. Все мои внуки разные. Тем более, жизнь мальчиков прошла за границей. Я не знаю, как им передались какие-то русские мотивы, поскольку я не очень успела передать наши семейные традиции, которые у нас, конечно, есть», — подчеркнула знаменитость.

У знаменитости двое детей — сын Филипп и дочь Елизавета. У Филиппа два мальчика и две девочки, а Елизавета воспитывает одного сына.

Но кто именно из них осчастливил Васильеву неизвестно. Кстати, сыгравшая одну из главных героинь «Закрытой школы» актриса просто обожает своих внуков и проводит с ними почти все свободное время, не забывая их и побаловать. Внуки, по ее признанию, очень откровенны с ней.

Однако она не перегибает палку в воспитании, ведь хочет вырастить свое продолжение достойными людьми. Татьяна Григорьевна хочет обеспечить светлое будущее любимцам, поэтому уже купила каждому по квартире. Ведь у самой артистки детство было отнюдь не легким.

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