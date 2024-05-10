Зеленский уволил главу управления государственной охраны Украины Рудя

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Причины снятия чиновника с должности неизвестны.

Зеленский уволил главу управления государственной охраны Украины Рудя

Фото: Zuma / ТАСС

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления государственной охраны Сергея Рудя. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.

«Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника управления государственной охраны Украины», — говорится в документе.

Рудь руководил управлением государственной охраны с 2019 года. Пока что причины его увольнения неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ. На этот раз он уволил главу департамента кибербезопасности ведомства Илью Витюка.

По какой причине его сняли с должности, неизвестно. Однако почти полгода назад украинские СМИ уличили Витюка в коррупции.

Так, в декабре прошлого года выяснилось, что его супруга стала обладательницей квартиры в жилом комплексе премиум-класса стоимостью более 650 тысяч долларов.

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