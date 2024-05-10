Зеленский уволил главу управления государственной охраны Украины Рудя
Причины снятия чиновника с должности неизвестны.
Фото: Zuma / ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления государственной охраны Сергея Рудя. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.
«Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника управления государственной охраны Украины», — говорится в документе.
Рудь руководил управлением государственной охраны с 2019 года. Пока что причины его увольнения неизвестны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ. На этот раз он уволил главу департамента кибербезопасности ведомства Илью Витюка.
По какой причине его сняли с должности, неизвестно. Однако почти полгода назад украинские СМИ уличили Витюка в коррупции.
Так, в декабре прошлого года выяснилось, что его супруга стала обладательницей квартиры в жилом комплексе премиум-класса стоимостью более 650 тысяч долларов.
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