«Баклажек 30 привез»: юный очевидец ЧП во Фрязине носил воду пожарным

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24 0

Мальчик Матвей возил питьевую воду пожарным во Фрязине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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На глазах мальчика один из находившихся в горящем здании выпрыгнул из окна.

Юный очевидец пожара во Фрязине Матвей Шкурат возил на своем велосипеде питьевую воду пожарным. Мальчик оказался поблизости от места происшествия и не остался в стороне, когда потребовалась помощь.

«Я, когда увидел дым, поехал сюда. В начале тут только разгоралось, потом мужчина начал говорить: все, у кого есть вода, несите. Я поехал просить у людей, привозил баклажки воды. Мне тоже там один мужчина помогал», — рассказал Матвей 5-tv.ru.

По словам мальчика, всего он привез пожарным около 30-40 бутылей с водой. За это они говорили ему «огромное спасибо».

Также на глазах мальчика один из находившихся в горящем здании мужчин выпрыгнул из окна. Матвей не знает, выжил ли этот человек. Зрелище было настолько жутким, что мальчик отвернулся в момент падения. А одна из женщин, которая тоже видела это, даже упала в обморок, поделился Матвей.

Пожар произошел в многоэтажном офисном здании по адресу: Заводской проезд, 2 в подмосковном Фрязино. По предварительным данным, на момент возгорания внутри находились девять человек, восемь из них погибли. Только одного человека спасателям удалось вывести по лестничным маршам.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнюю информацию о пожаре в офисном здании в подмосковном Фрязино.

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