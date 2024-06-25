Штаб Трампа заявил о «пытках» политика в тюрьме в 2023 году

Кандидата в президенты США Дональда Трампа «пытали в тюрьме» штата Джорджия в 2023 году, когда делали снимок для картотеки в рамках уголовного дела. Об этом сообщает The Hill, цитируя письмо штаба политика.

«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме и сделали снимок для картотеки», — говорится в письме.

В августе прошлого года Трамп прошел формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Процедура длилась около 20 минут, после чего Трампа освободили.

Несколькими неделями ранее бывшего президента США признали виновным в подделке документов и секретных платежах за умалчивание компрометирующего материала о себе.

Речь идет об интимной связи политика и бизнесмена с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Женщина заявила, что ей заплатили за молчание об их отношениях. Происходило все, по ее словам, во время президентской кампании 2016 года, однако после того, как Трамп стал президентом, она решила обвинить его в домогательствах. Приговор Трампу вынесут 11 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что действующий президент США Джо Байден проходит двухэтапную подготовку к дебатам с кандидатом в лидеры страны Дональдом Трампом, которые состоятся уже на следующей неделе.