Где спрятаться от внуков летом: недорогие путешествия для пенсионеров

Какие красивые и интересные места можно посетить?

Солнечное лето пенсионерам можно провести не только на даче или с внуками. Существует много интересных вариантов путешествий, которые понравятся каждому. О нескольких из них рассказало издание URA.RU.

Круиз из Москвы в Петербург

Круиз из Москвы в Петербург по верхнему течению Волги — отличный выбор для поездки бабушек и дедушек в незабываемое путешествие. Так они смогут побывать сразу в нескольких городах, например, в Угличе и Сортавале. Атмосфера этих мест особенно уютная.

Проживать можно либо в одиночной, либо в парной каюте. Стоимость таких круизов обычно начинается от 40 тысяч рублей.

Соседние страны

Заграница — это не только дорогая Европа, но и близлежащие страны, например, государства бывшего Советского Союза. Это отличная возможность окунуться в ностальгическую атмосферу и восстановить связь с историей. Главное помнить — июль в странах Центральной Азии очень жаркий, поэтому для поездки лучше выбирать другие месяцы.

А в июле можно посетить, например, Минск. Там климат более мягкий, а также есть множество памятных мест, в том числе — Брестская крепость. Стоимость билетов в Минск начинается от четырех тысяч рублей.

Большие озера

Летом необязательно ездить именно на море, можно насладиться и прекрасными озерами. Например, отдохнуть на Имандре, озере в Мурманской области.

Также можно посетить Ладогу и, конечно, Байкал, где красота и масштаб впечатлит любого взыскательного туриста. Спокойный отдых в уникальном месте — один из лучших вариантов.

Санатории

Санатории — это отличное решение для тех, кто хочет поправить свое здоровье и одновременно отдохнуть. Обычно за оздоровлением едут на Кавказ. Также замечательные санатории есть и в Краснодарском крае.

При этом необязательно проживать там все время. Где-то можно просто посещать процедуры, снимая квартиру в уютном районе.

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