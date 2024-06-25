Москвичи выберут лучший реализованный проект в области строительства

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Церемония награждения победителей состоится в преддверии Дня строителя, который в этом году будет отмечаться 11 августа.

Москвичи выберут лучший реализованный проект в области строительства

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

На московском портале «Активный гражданин» 25 и 26 июня проходит голосование за «Лучший реализованный проект в области строительства». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что ежегодный конкурс проходит уже в 25-й раз. «За все время в нем приняли участие 3,6 тыс. проектов, из которых 300 были признаны победителями», — написал Собянин.

В этот раз подано рекордное количество заявок, в которых представлены почти 140 жилищных, транспортных, спортивных и коммерческих объектов. «Впервые одной из самых многочисленных стала номинация „Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования“ — 19 проектов, реализованных в 2023 году», — сообщил градоначальник.

Церемония награждения победителей состоится в преддверии Дня строителя, который в этом году будет отмечаться 11 августа. По итогам конкурса, состоявшегося в 2023 году, хрустальные статуэтки получили 23 проекта в 12 номинациях. Проектом года была признана Большая кольцевая линия метро (БКЛ). В общей сложности в конкурсе участвовали 124 объекта.

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