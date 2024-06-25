Суд отклонил апелляционную жалобу Тамары Эйдельман*

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Историку не удалось оспорить протокол о нарушении порядка деятельности иноагента.

Суд отклонил апелляционную жалобу Тамары Эйдельман*

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Суд отклонил апелляционную жалобу историка Тамары Эйдельман*, на которую ранее был составлен протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

На днях прокуратура Москвы направила следствию материалы в отношении Эйдельман и певицы Монеточки* для их уголовного преследования. Дело в отношении 64-летней Эйдельман могут возбудить за реабилитацию нацизма.

Ранее за нарушения порядка деятельности иноагента были замечены за журналистами Екатериной Гордеевой* и Андреем Карауловым*, а также ведущей Татьяной Лазаревой**.

В поддержке экстремистских действий ранее уличали соратника Алексея Навального* Леонида Волкова*. Он призывал совершать диверсии и акты саботажа на территории РФ.

Ранее в этот день Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте феминистки и журналистки Залины Маршенкуловой, которая обвиняется в рамках уголовного дела по статье об оправдании терроризма.

Причиной стали публикации в Telegram-канале, которые, по мнению правоохранителей, оправдывали теракт в отношении военкора Владлена Татарского. Известно, что сейчас Маршенкулова находится в Германии. В России она объявлена в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина*.

* — признаны иноагентами в РФ.

* — внесен в России в список террористов и экстремистов, признан иноагентом

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