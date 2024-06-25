Суд отклонил апелляционную жалобу Тамары Эйдельман*

Историку не удалось оспорить протокол о нарушении порядка деятельности иноагента.
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Суд отклонил апелляционную жалобу историка Тамары Эйдельман*, на которую ранее был составлен протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
На днях прокуратура Москвы направила следствию материалы в отношении Эйдельман и певицы Монеточки* для их уголовного преследования. Дело в отношении 64-летней Эйдельман могут возбудить за реабилитацию нацизма.
Ранее за нарушения порядка деятельности иноагента были замечены за журналистами Екатериной Гордеевой* и Андреем Карауловым*, а также ведущей Татьяной Лазаревой**.
В поддержке экстремистских действий ранее уличали соратника Алексея Навального* Леонида Волкова*. Он призывал совершать диверсии и акты саботажа на территории РФ.
Ранее в этот день Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте феминистки и журналистки Залины Маршенкуловой, которая обвиняется в рамках уголовного дела по статье об оправдании терроризма.
Причиной стали публикации в Telegram-канале, которые, по мнению правоохранителей, оправдывали теракт в отношении военкора Владлена Татарского. Известно, что сейчас Маршенкулова находится в Германии. В России она объявлена в розыск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина*.
* — признаны иноагентами в РФ.
* — внесен в России в список террористов и экстремистов, признан иноагентом
Читайте также
59%
-0.09 93.73
-0.35
Нашли ошибку?