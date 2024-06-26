«С низким социальным статусом»: Алсу резко высказалась о любовнице Абрамова

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 7 446 0

Алсу заявила, что не хочет опускаться до уровня любовницы Абрамова

«С низким социальным статусом»: Алсу резко высказалась о любовнице Абрамова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Певица не так давно подала на развод. Кто же стал разлучницей?

Певица Алсу не хочет опускаться до уровня любовницы ее бывшего мужа Яна Абрамова. Такое заявление она сделала журналистам во время премии «Мама года 2024» от Moda Topical.

Последнее время ходят слухи о том, что Абрамов тайно встречается с моделью Анастасией Решетовой. Ранее Алсу никак не комментировала эти домыслы и не говорила о разладе в семье, но не так давно перестала носить обручальное кольцо, а затем подала на развод.

Алсу не назвала имя Решетовой, но на вопрос о пассии мужа ответила весьма жестко.

«Я бы не хотела комментировать и, скажем так, опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низким социальным статусом», — сказала Алсу.

Примечательно, что на фоне новостей о разводе Алсу и Ябрамова Решетова в своем блоге делилась с подписчиками, что пересмотрела отношение к связи с женатыми мужчинами. Она сообщила, что никогда не вступит в такие отношения.

Ранее писал 5-tv.ru, что Зепюр Брутян рассказала о походах по врачам с годовалым сыном.

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