В петербургском Доме музыки прошел творческий вечер «Памятник нерукотворный»

В петербургском Доме музыки этой ночью звучали знакомые с детства строки: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень». А еще на творческом вечере «Памятник нерукотворный» сошлись поэзия и классическая музыка.

Произведения Александра Пушкина исполняли народные артисты России — Сергей Ролдугин и Николай Буров. И все это — под мировые шедевры Рахманинова, Чайковского, Глазунова и Штрауса. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов побывал на творческом вечере.

На сцене звучат великие стихотворения — такие знакомые, такие родные для каждого носителя русского языка. Мелодия не только в текстах, ее дополняет классическое исполнение.

Поэзия и музыка не соревнуются за зрительское внимание, а лишь усиливают воздействие на публику.

Музыкально-поэтический вечер «Памятник нерукотворный» в Санкт-Петербургском Доме музыки — дань гению, который и сегодня первый поэт России, один из главнейших ее символов.

Сегодня главный герой на сцене — творчество.

«Каждое стихотворение Пушкина настолько богато разными настроениями, что поймать одно настроение — это будет мало. Но, в общем, задача была такая — быть таким послесловием текста», — рассказал народный артист РФ, худрук Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

А иногда, наоборот, его предисловием.

«Восточный танец для виолончели и фортепиано» Сергея Рахманинова, например, задает настроение для восприятия отрывка из очерка «Путешествие в Арзрум», а сентиментальный вальс Чайковского по эмоциональной тональности перекликается с пушкинской осенью. Народный артист страны Николай Буров рассказывает, что лирика и проза «солнца русской поэзии» с ним уже более полувека. Вместе с маэстро Ролдугиным они вместе посвящали вечера Блоку, Петру Великому, и вот теперь — Пушкин на сцене Дома музыки.

«Дом музыки — это академия академий музыкальных. Но в то же самое время Ролдугин имеет такое смелое решение. Он любит сделать один музыкально-литературный вечер, хотя бы один в сезон. Мне кажется, это очень хорошо», — рассказал Буров.

Маэстро Ролдугин признается, что часто перечитывает Пушкина. Да и сам поэт очень музыкален. Ведь не зря его поэмы, драмы, повести пленили воображение больше тысячи композиторов.

«Здесь сочетается глубина поразительная, провидение и удивительная легкость. Не понимаешь, как это не пришло в голову миллионам, то, что пришло в голову одному человеку», — восхищается Ролдугин.

Поэзия и музыка гораздо ближе, чем кажутся. Ведь оба вида искусства воспроизводят звук в определенной ритмической последовательности. И этот союз двух искусств никого не оставил равнодушным.