Культура вина и музыки: в «Белом мысе» прошло выступление Дениса Мацуева

Геленджик этой осенью звучит по‑особенному. Грандиозное закрытие первого сезона состоялось в «Белом мысе» — единственном в России винном городе. Проект, не имеющий аналогов в нашей стране. Здесь объединилось уникальное культурное и гастрономическое пространство.

Финальным аккордом стал концерт в исполнении Русского академического оркестра. За роялем — всемирно известный Денис Мацуев. Народный артист представил одну из самых ярких программ — «Симфоджаз». О том, как Белый мыс задает новую культурную высоту — корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Если бы у черноморского побережья был свой саундтрек — он бы определенно родился именно здесь. Это симфония и джаз, филигранная точность оркестра — и в то же время возможность проявить себя каждому из музыкантов.

Сюда обычно приходят, чтобы полюбоваться морским горизонтом, насладиться хорошим вином или вкусно перекусить. Вот только остаются дольше, чем планировали, особенно когда на сцене маэстро — народный артист России Денис Мацуев.

«Исклюзивность этой программы в том, что ее повторить невозможно. У нас есть основной каркас, безусловно, но то, что внутри, — это полная импровизация. Конечно, уникальная возможность для развития этого чудесного города не просто, не только в плане туризма, но и, конечно, афиша этого города может стать настолько разнообразной. Здесь может звучать любая музыка», — сказал пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

После своего открытия винный город «Белый мыс» стал одной из самых популярных точек притяжения на юге России и определенно его винной столицей. Проект был создан группой Акционерного Банка «РОССИЯ». Эти инвестиции стали мощным импульсом в развитии всей винодельческой отрасли, а еще туризма, в том числе гастрономического. Здесь можно окунуться в историю отечественного виноделия в уникальном музее Льва Голицына или ознакомиться с самой большой в стране коллекцией российского вина. В энотеке больше восьми тысяч бутылок. И каждому помогут выбрать вино на свой вкус.

«Белый мыс» давно говорит с публикой языком вкуса — через архитектуру, вино, высокую гастрономию, а теперь к этой палитре добавилась ещё и музыка. И звучит она так свободно, стильно, с джазовым характером.

Винный город «Белый мыс» — уникальная локация. 42 тысячи квадратных метров. Здесь собрано все самое лучшее, что есть сейчас в России в области виноградарства и виноделия. «Белый мыс» объединяет 15 кафе и ресторанов, свой ЗАГС, кинотеатр и даже театр. Кроме того, здесь занимаются наукой — в испытательно-лабораторном центре. Ну и конечно, сам ансамбль зданий в стиле биотек. Все органично вписано в местный ландшафт.

Симфоджаз в винном городе «Белый мыс» заставляет понять: хорошее вино и хорошая музыка — одно искусство в двух проявлениях.

«Слушайте, джаз, наверное, в наибольшей степени сочетается с вином. Потому что я вот сидел, когда слушал вот это творчество, да, было очень много импровизации, было очень много личного от каждого музыканта, было очень много личного в этом концерте. И то же самое в каждой бутылке вина очень много и импровизации, и творчества, и личного вклада каждого винодела, который эту бутылку вина производит. Это очень созвучно», — сказал ресторатор, руководитель и соавтор проекта винный город «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.

Чтобы услышать такое звучание, кто-то даже пожертвовал закатом, предпочтя ему репетицию оркестра.

— Я сам музыкант — я слышу каждую ноту, особенно когда Мацуев на сцене.

— Настроение — прыгать так же энергично, как и дирижер.

Энергетика «Белого мыса» затронула даже импровизацию музыкантов.

«Знаете, есть не так много концертных площадок, когда оркестр, понимаете, они должны смотреть на дирижера, но я их прекрасно понимаю, когда за мной находится фантастическое побережье», — сказал российский дирижер, основатель, художественный руководитель и главный дирижёр симфонической капеллы «Академия русской музыки» Иван Никифорчин.

Программа такого масштаба — это логичное развитие «Белого мыса». Современному городу нужна современная культурная программа, и с такой музыкой она зазвучит далеко за ее пределами.

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