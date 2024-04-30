«Риск смерти»: сколько часов в неделю можно работать без вреда для здоровья

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 103 0

В Минздраве сообщили, что недельный максимум работы составляет 55 часов

«Риск смерти»: сколько часов в неделю можно работать без вреда для здоровья

Фото: www.globallookpress.com

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Эксперты отмечают, что необходимо не только отдыхать, но и даже не думать о работе в выходной.

Восьмичасовой рабочий день, установленный законодательством, является приемлемым графиком, который не отражается негативно на состоянии здоровья. Превышения возможны, но в разумных пределах. Как отметила в интервью журналистам aif.ru, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова, недельный максимум составляет 55 часов.

«У людей, работающих более 55 часов в неделю, на треть выше риск инсульта и инфаркта. Люди, работающие без отпусков, на 20% больше подвержены риску смерти, чем те, кто выбирается на отдых», — сказала эксперт.

По словам Дроздовой, отдых необходим не только телу, но и мыслям. В выходные дни важно отвлекаться от трудовых задач и переживаний, связанных с карьерой. Важно переключаться на другие размышления и виды деятельности. Так что выбор приносящего радость хобби можно считать официальной врачебной рекомендацией.

Специалист Минздрава подчеркнула, что люди, которые умеют отдыхать, живут дольше. Кроме того, переутомление может привести к действительно серьезным последствиям. И больничный и, соответственно, отсутствие на рабочем месте — не единственное. Помимо того, происходит постепенное снижение производительности и профессиональное выгорание.

Стоит отметить, перечисленное невыгодно и сотрудникам, и работодателям. Поэтому грамотная и гуманная организация труда как инициатива только сыграет на руку руководителю.

Ранее 5-tv.ru писал о плюсах и минусах совмещения работы и учебы.

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