«Истинный сторонник трансатлантизма»: Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

Пока еще действующий глава блока Йенс Столтенберг поприветствовал своего преемника.

Совет Североатлантического альянса принял решение утвердить кандидатуру Марка Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО. Таким образом, он покидает должность премьер-министра Нидерландов. О решении по новому генсеку НАТО говорится в заявлении блока.

«Рютте возьмет на себя обязанности генсека с 1 октября 2024 года, когда срок полномочий [Йенса] Столтенберга завершится, после десяти лет работы во главе альянса», — указывается в релизе.

В свою очередь, Столтенберг поприветствовал такое решение совета по новому генсеку НАТО. На странице в соцсети X он заявил, что Марк Рютте является сторонником трансатлантизма.

«Я тепло приветствую то, что союзники по НАТО выбрали моим преемником Марка Рютте. Марк — истинный сторонник трансатлантизма, решительный лидер и человек, способный формировать консенсус», — написал уходящий с поста генсека НАТО.

Он пожелал Рютте всяческих успехов в укреплении альянса, а также подчеркнул: «Оставляю НАТО в хороших руках».

Прежде за назначение Рютте генсеком НАТО выступили 28 стран-участниц блока. При этом для вступления кандидата в должность была необходима единогласная поддержка всех 32 членов альянса.

О возможном назначении Рютте генсеком НАТО в феврале заявил нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, который занимал этот пост в 2004–2009 годах. По его словам, кандидатуру Рютте поддерживала большая часть стран.

Следует отметить, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, вместе с коллегой из Вегрии Виктором Орбаном противостоял кандидатуре Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг возглавляет альянс с 2014 года. Он должен был покинуть пост еще 1 октября 2022-го. Однако в марте того же года лидеры стран НАТО на фоне событий на Украине продлили его мандат до 30 сентября 2023 года. Позднее Столтенберг заявил, что останется на своем посту еще на год — до 1 октября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий политолог Кристоф Херстель рассказал, к чему приведет назначение Рютте на пост генсека НАТО. По словам эксперта, он точно будет занимать должность главы блока в тот момент, когда начнется Третья Мировая война, а она должна произойти уже через пять лет.

Кроме того, Херстель объяснил, почему генсеком НАТО может быть человек исключительно с криминальным прошлым.