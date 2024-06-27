«Учится не бояться»: дочь Алсу выбрала сторону в конфликте родителей

Певица посвятила разводу новую песню, в которой вскрыла отношение дочери к происходящему в семье.

Певца Алсу с каждым днем раскрывает все больше подробностей развода с бизнесменом Яном Абрамовым. На днях она призналась, как их средняя дочка Микелла отреагировала на происходящее в семье и на чью сторону встала.

В социальной сети она опубликовала видео, на котором исполнила новую песню под названием «Я учусь не бояться». Ее она записала по случаю развода. Сидя в машине, Алсу подпевала под запись, а за ней сидела дочка Микелла и делала тоже самое. Звездная наследница выглядела счастливой рядом с мамой и всем своим видом демонстрировала, что трек ей очень нравится, и она одобрила желание родственницы уйти от ее отца.

К слову, осенью прошлого года Алсу делилась тем, что в ее жизни происходит нечто морально тяжелое, но тогда не раскрыла никаких подробностей. Видимо, уже тогда она понимала, что семейные отношения подходят к концу.

В мае стало известно— Алсу и Абрамов разводятся. В браке они были 28 лет, в семье родились трое детей. Их отношения казались безупречными и идеальными. Красивая свадьба молодых, много романтики. Однако со временем бизнесмена все чаще стали уличать в изменах. Даже ходили слухи о том, что он выбирает любовниц, похожих на жену, а также не брезгует ее подругами.

После новостей о разводе заговорили, что он променял Алсу на модель Анастасию Решетову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Алсу о модели Анастасии Решетовой.