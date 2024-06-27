«Учится не бояться»: дочь Алсу выбрала сторону в конфликте родителей

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 909 0

Дочь Алсу Микелла поддержала маму в вопросе развода

«Учится не бояться»: дочь Алсу выбрала сторону в конфликте родителей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица посвятила разводу новую песню, в которой вскрыла отношение дочери к происходящему в семье.

Певца Алсу с каждым днем раскрывает все больше подробностей развода с бизнесменом Яном Абрамовым. На днях она призналась, как их средняя дочка Микелла отреагировала на происходящее в семье и на чью сторону встала.

В социальной сети она опубликовала видео, на котором исполнила новую песню под названием «Я учусь не бояться». Ее она записала по случаю развода. Сидя в машине, Алсу подпевала под запись, а за ней сидела дочка Микелла и делала тоже самое. Звездная наследница выглядела счастливой рядом с мамой и всем своим видом демонстрировала, что трек ей очень нравится, и она одобрила желание родственницы уйти от ее отца.

К слову, осенью прошлого года Алсу делилась тем, что в ее жизни происходит нечто морально тяжелое, но тогда не раскрыла никаких подробностей. Видимо, уже тогда она понимала, что семейные отношения подходят к концу.

В мае стало известно— Алсу и Абрамов разводятся. В браке они были 28 лет, в семье родились трое детей. Их отношения казались безупречными и идеальными. Красивая свадьба молодых, много романтики. Однако со временем бизнесмена все чаще стали уличать в изменах. Даже ходили слухи о том, что он выбирает любовниц, похожих на жену, а также не брезгует ее подругами.

После новостей о разводе заговорили, что он променял Алсу на модель Анастасию Решетову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Алсу о модели Анастасии Решетовой.

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака